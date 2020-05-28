قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن فرنسا متورطة بشكل مباشر في دعم مليشيات خليفة حفتر طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن باريس لا تستطيع أن تتباكى على الموقف الحالي لأنها جزء من تكوينه بدعمها لحفتر.

تصريحات المشري هذه تأتي تعقيباً على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال فيها إن "سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج للغاية"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يعد الطرفان المتحاربان في ليبيا إلى طاولة التفاوض فسيتدهور الوضع ويهدد أوروبا".

جاءت تصريحات المشري في لقاء حصري مع TRT عربي، أكد خلاله أن حفتر فشل في تحقيق أي تقدم على الرغم من الدعم الإماراتي والمصري وبشكل جزئي السوداني التشادي، لذا لجأ إلى قوة أكبر وهي روسيا.

وفيما يتعلق بالتدخل الروسي أضاف المشري أن "مليشيا فاغنر الروسية لم تنسحب ولكن ما حدث إعادة انتشار لها تحت مظلة دفاع جوي، ولا يوجد أي اتفاق بشأن ذلك مع حكومة الوفاق".

ساحة صراع دولي

وحول التدخلات الدولية المتزايدة في المشهد الليبي، قال المشري إن واشنطن باستطاعتها الضغط على مصر والإمارات، لكنها حالياً لا تستطيع الضغط على روسيا، مشيراً إلى وجود إعادة توزيع للأدوار داخل المشهد الليبي، لكنه أكد أنهم لا يريدون أن تكون ليبيا ساحة صراع دولي، رافضاً ما سماه "تدويل الأزمة الليبية"، مطالباً جميع الدول في مجلس الأمن بالتزام الاتفاق السياسي ودعم حكومة الوفاق الشرعية.

محور ترهونة

وعلى الصعيد الميداني، أشار المشري إلى أهمية محور ترهونة، وقال إنهم لا يريدون اقتحام المحور بالقوة نظراً إلى كثافة السكان، لكن مليشيات حفتر تتخذ من الأهالي دروعاً بشرية وهو أمر حساس، حسب وصفه.

وأكد المشري في تصريحاته لـTRT عربي أن قوات الجيش الليبي تحاول أن تبعد السكان والمدنيين عن محاور القتال عبر إلقاء منشورات تحذيرية، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أنه إذا لم تُحل المسألة فلن يدع الجيش الليبي هذا الخنجر في خاصرة طرابلس، على حد قوله.

اتفاق الصخيرات

أما عن مبادرة الجزائر، قال المشري إن "ليبيا لا تحتاج إلى مبادرات جديدة، على الرغم من ذلك فإن جهد الجزائر مشكور، مؤكداً أن ليبيا تحتاج إلى تطبيق ما توصل إليه من اتفاقات سابقة وعلى رأسها اتفاق الصخيرات".

وأضاف المشري: "الدول الكبرى ومجلس الأمن لم يستطعوا إجبار حفتر على وقف إطلاق النار والتزام الاتفاقات السابقة".

واختتم المشري حديثه بأن الأزمة الليبية واضحة والشرعية واضحة، وهنا لا حاجة إلى مزيد من المبادرات.

وتأتي تصريحات المشري عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية، على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبُّد خسائر فادحة، جراء تلقِّيها ضربات قاسية في كل مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب) وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.