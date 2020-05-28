سياسة
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سيناتور أمريكي يفضح صفقة أسلحة جديدة بين إدارة ترمب والسعودية
يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إبرام صفقة تسلّح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونغرس. صفقة ضخمة لتسليح المملكة بلغت 8.1 مليار دولار.
سيناتور أمريكي يفضح صفقة أسلحة جديدة بين إدارة ترمب والسعودية
السيناتور الأمريكي بوب منينديز يقول إن ترمب يحاول حالياً بيع آلاف القنابل دقيقة التوجيه لصديقه محمد بن سلمان / Reuters
28 مايو 2020

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز، الأربعاء إنّ "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل دقيقة التوجيه الإضافية إلى صديق الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي، بوب منينديز أنّ إدارة ترمب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد "في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن".

واعتبر السيناتور المعارض لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن هذه الصفقة تريدها السعودية "في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن".

وسبق للكونغرس الأمريكي أن فشل في منع الإدارة الأمريكية من إبرام صفقة أسلحة قيل وقتها إنها "مثيرة للجدل" بين إدارة ترمب والسعودية قُدرت ب 8.1 مليار دولار في يوليو/ تموز 2019.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد نجح في تخطّي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أنّ إبرام هذه الصفقة أمر "طارئ".

لكنّ السيناتور الديموقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرّر حتى اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العَجَلة على تلك الصفقة.

وقال منينديز "اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرّر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية".

ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعيّن تسليمها في إطار الإجراء الطارئ الذي اعتمد العام الماضي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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