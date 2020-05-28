سياسة
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رغم الاحتجاجات.. البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
صوّت البرلمان الصيني بشبه إجماع على خطة فرض قانون مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، الأمر الذي اعتبرته حكومات أجنبية ومستثمرون وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديمقراطية، إلغاء للحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في 1997.
رغم الاحتجاجات.. البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
البرلمان الصيني يوافق على مشروع قانون مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ رداً على تظاهرات سابقة / Reuters
28 مايو 2020

وافق البرلمان الصيني بشبه إجماع الخميس على خطة فرض قانون مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ اقتُرح رداً على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

وفي خطوة كانت متوقعة، صوت أكثر من 2800 نائب في الجمعية الوطنية الشعبية لمصلحة مشروع قانون يعاقب على الانفصال والتمرد على سلطة الدولة٫ والإرهاب والأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر.

وصفق النواب وقوفاً بعد إعلان نتيجة التصويت، واعترض نائب واحد على النص وامتنع ستة آخرون عن التصويت.

وسيفرض النص مباشرة على المنطقة بدون المرور على حكومة هونغ كونغ.

وتنص مسودة القانون التي نشرت الأسبوع الماضي على السماح لأجهزة الأمن في الصين القارية بالعمل علناً في هونغ كونغ.

وستكلف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي قد تجتمع فى حزيران/يونيو المقبل، بصياغة النص التشريعي، الأمر الذي قالت بكين إنه يجب أن يُجرى "في وقت مبكر".

وأثار مشروع وضع هذا القانون إدانات من حكومات أجنبية ومستثمرين وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديمقراطية، معتبرين أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في 1997.

وألغت الولايات المتحدة الأربعاء الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، معتبرة أن المدينة لم تعد مستقلة عن بكين ما يمهد لعقوبات مستقبلية ولإلغاء الامتيازات التجارية في المركز المالي.

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، وخصوصاً حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.

وساهم ذلك في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعاً مالياً دولياً مهماً يؤمّن للصين مدخلاً اقتصادياً إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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