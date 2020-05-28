قالت القناة الـ13الإسرائيلية إن طائرة على متنها طاقم طبي توجّهت الاثنين، من إسرائيل إلى السودان، في محاولة لإنقاذ الدبلوماسية الأوغندية نجوى قدح الدم التي يعدها كثيرون مهندسة العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، وذلك قبل أن تتوفى جرّاء إصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء، إلا أن الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي عبدون صرح الثلاثاء لوكالة الأناضول، بأن المطار لم يستقبل طائرات إسرائيلية.

وأفادت القناة الـ13 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف خلال جلسة عقدتها الحكومة الأحد، بأنه هاتف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وهنّأه بعيد الفطر، دون أن يشير إلى الحديث عن الحالة الصحية لـ"قدح الدم".

ووفقاً للقناة، أقلعت طائرة إسرائيلية صغيرة صباح الاثنين، من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وحطت في العاصمة السودانية. وأشارت القناة إلى إن الرحلة كان من المقرر لها أن تظل سرية، لولا أن التُقِط مسارها غير المعتاد عبر مواقع تتبع حركة الطيران على الإنترنت.

وذكرت أنه بالإضافة إلى طاقم طبي إسرائيلي كان على متن الطائرة، فقد كان هناك أيضاً أدوية للتعامل مع مرضى كورونا ومسؤول سياسي إسرائيلي كبير (لم تسمه) يعمل على ملف العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.

ورغب الإسرائيليون بدايةً في نقل قدح الدم، لتلقي الرعاية الطبية في تل أبيب، قبل أن يتبين لهم أن حالتها الصحية خطيرة ولا تسمح بذلك، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مصادر إعلامية سودانية بوفاة قدح الدم، مستشارة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، في الخرطوم، جرّاء إصابتها بفيروس كورونا.

وقدح الدم التي كانت "مقربة للغاية" من السلطات السودانية، هي من قادت الملف السري لإقامة علاقات بين السودان وإسرائيل قبل 6 أشهر، وصولاً إلى لقاء نتنياهو والبرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، في فبراير/شباط الماضي، وكانت ممن حضروا اللقاء، كما أنها الوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

ونقلت القناة عن المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان الذي كان شريكاً لقدح الدم، في تبادل الرسائل الأولى بين نتنياهو والبرهان، قوله إن نجوى "كانت دبلوماسية ممتازة، ولولا نشاطها لما كانت هناك علاقات بين إسرائيل والسودان".