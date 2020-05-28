نشر موقع“worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، الأربعاء آخر المعطيات حول تفشي وباء كورونا المستجدّ حول العالم مبيناً تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الأكثر تسجيلاً لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفاً و100 حالة.

كما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف تزامناً مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 396 ألفاً و166 حالة، وروسيا ثالثة بـ 370 ألفاً و680، وإسبانيا رابعة بـ 283 ألفاً و849.

وسجلت البرازيل حتى الآن 25598 حالة وفاة بعدما أودى الفيروس بحياة 1086 مصاباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت المعطيات أن إجمالي المصابين بالفيروس في العالم، بلغ 5 ملايين و751 ألفاً و184.

أما بالنسبة لوفيات كورونا حول العالم، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية، 355 ألفاً و261 وفاة.

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال في العراق من عام 2003 إلى عام 2011 مجتمعة.

وتسبب هذا الوباء في وفاة عدد أكبر من الناس بالمقارنة مع وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي تفشى من عام 1981 إلى عام 1989.