أعلن الجيش الليبي، مساء الأربعاء، تدمير 10 آليات مسلحة تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وسيطرته على "تمركزات مهمة" في محوري "الأحياء البرية" و"الكازيرما"، بالقرب من المطار الدولي القديم جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال الجيش في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن "قواتنا البطلة دمرت 10 آليات مسلحة لميليشيا حفتر الإرهابية، وسيطرت على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري الأحياء البرية والكازيرما، جنوبي طرابلس".

وأعلن الجيش الليبي، الثلاثاء عن أن قواته عززت مواقعها واقتحمت تمركزات مهمة كانت تحتلها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في محاور "الخلة" و"عين زارة" جنوبي طرابلس، بعد نجاحه في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

في السياق ذاته، التقى رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، عقيلة صالح، مساء الأربعاء، قادة بمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في اجتماع كان لافتاً غياب الأخير عنه.

وقال مجلس نواب طبرق، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن صالح التقى بمدينة القبة كلاً من عبد الرازق الناظوري، وصقر الجروشي، ومحمد السنوسي، وخيري التميمي، وهم قيادات في مليشيا حفتر.

وأضاف المجلس أن المذكورين تقدموا بالتهنئة لصالح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأطلعوه على "مستجدات الأوضاع الميدانية، وآخر التطورات العسكرية في كافة أنحاء البلاد".

ويأتي غياب حفتر، عن هذا الاجتماع في ظل خلاف مستمر مع صالح، منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو/أيار الجاري، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

وتتردد أنباء عن أن صالح، وباعتباره وفق ما يسمي نفسه "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في إشارة لمليشيا شرق ليبيا، يخطط لتعيين الناظوري خليفة لحفتر، كقائد لتلك المليشيا.

ووقعت الأطراف الليبية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقاً سياسياً نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن السا حل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.