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في ذكرى الانقلاب على مندريس.. تركيا تفتتح جزيرة الديمقراطية والحريات، والأمم المتحدة توثق مقتل مدنيين بليبيا وبرلين تبحث في مصادر أسلحة حفتر.

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في ذكرى الانقلاب على مندريس.. تركيا تفتتح جزيرة الديمقراطية والحريات

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، جزيرة "الديمقراطية والحريات" في إسطنبول، تزامناً مع الذكرى الستين لانقلاب 27 مايو/أيار 1960. [TRT عربي]

وشارك في مراسم الافتتاح كل من رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وأعضاء الحكومة، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة القوات المسلحة وعدد من النواب البرلمانيين. [TRT عربي]

وكانت الجزيرة قد شهدت صدور حكم الإعدام، بحق رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد انقلاب عسكري عام 1960. [TRT عربي]

الأمم المتحدة توثق مقتل مدنيين بليبيا وبرلين تبحث في مصادر أسلحة حفتر

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بمقتل 58 مدنياً وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي حتى 18 مايو/أيار الجاري. [TRT عربي]

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن انعقدت عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة تقرير غوتيريش بشأن "حماية المدنيين في النزاع المسلح". [TRT عربي]

وقال غويتريش في إفادته خلال الجلسة: "وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقتل ما لا يقل عن 58 مدنياً وجرح 190 بين 1 أبريل/نيسان و18 مايو/أيار". [TRT عربي]