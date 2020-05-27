سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة توثق مقتل مدنيين بليبيا وبرلين تبحث في مصادر أسلحة حفتر
وثق تقرير للأمم المتحدة مقتل 58 مدنياً وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا خلال الـ48 يوماً الماضية، فيما تتحرى ألمانيا بشأن كيفية حيازة مليشيات حفتر، معدات عسكرية ألمانية، على الرغم من قرار حظر استيراد السلاح في ليبيا.
الأمم المتحدة توثق مقتل مدنيين بليبيا وبرلين تبحث في مصادر أسلحة حفتر
لوحظت بحوزة مليشيا حفتر أنظمة "بانتسير" الروسية للدفاع الجوي، رُكِّبت على شاحنات من طراز "SX45" من صناعة شركة "مان" الألمانية - صورة أرشيفية / AFP
27 مايو 2020

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بمقتل 58 مدنياً وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي حتى 18 مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حالياً عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة تقرير غوتيريش بشأن "حماية المدنيين في النزاع المسلح".

وقال غويتريش في إفادته خلال الجلسة: "وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقتل ما لا يقل عن 58 مدنياً وجرح 190 بين 1 أبريل/نيسان و18 مايو/أيار".

وأضاف: "أظهر تقريري حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تقدماً ضئيلاً في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي عام 2019".

وتقول حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً إن مليشيات خليفة حفتر تستهدف المدنيين، وتتعمد قصف أهداف مدنية.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء، أنها تتحرى بشأن كيفية حيازة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر معدات عسكرية ألمانية، على الرغم من قرار حظر استيراد السلاح في ليبيا.

وذكرت مجلة "شتيرن" المحلية، أنه لوحظت بحوزة مليشيا حفتر مؤخراً، أنظمة "بانتسير" الروسية للدفاع الجوي، وقد رُكِّبت على شاحنات من طراز "SX45" من صناعة شركة "مان" الألمانية، ولفتت إلى أنه رُصد نقل طائرات إماراتية أنظمة دفاع جوي إلى مليشيا حفتر الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن الجيش الإماراتي يستخدم أنظمة "بانتسير" بعد تركيبها على شاحنات "مان".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديباهر، في تصريح عقب نشر الخبر بالمجلة، إنه يجري التحري حول تفاصيل الحادثة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبُّد خسائر فادحة، جراء تلقِّيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس وكل مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب) وبلدتَي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us