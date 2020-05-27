سياسة
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سفينة "فاتح" التركية تستعد للإبحار للتنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود
تستعد السفينة "فاتح" للإبحار نحو البحر الأسود للتنقيب عن الطاقة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، تزامناً مع الذكرى الـ567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، من قِبل السلطان العثماني محمد الفاتح.
سفينة "فاتح" التركية تستعد للإبحار للتنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود
سفينة التنقيب "فاتح" تتوجه نحو البحر الأسود / Reuters
27 مايو 2020

تستعد سفينة التنقيب التركية "فاتح" للإبحار نحو البحر الأسود، للمشاركة في أعمال تنقيب.

ورست سفينة "فاتح" في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، قادمة من شرقي البحر المتوسط.

وبعد إتمام التحضيرات اللازمة، تستعد السفينة للإبحار نحو البحر الأسود، يوم 29 مايو/أيار الحالي، تزامناً مع الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وتعد سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229 متراً، وعرضها 36 متراً، ودخلت الخدمة عام 2011.

وتتميز السفينة المصنفة ضمن سفن الجيل السادس بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وتعد من أفضل 5 سفن حول العالم تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.

وكانت سفينة "فاتح" تقوم بأعمال التنقيب شرقي المتوسط لصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى جانب سفينة "ياووز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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