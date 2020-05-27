لا يزال فيروس كورونا المستجد يحصد المزيد من الأرواح في جميع أنحاء العالم، في وقت شهدت فيه دول عربية عدة تصاعداً في أعداد الوفيات والمصابين، وعلى الرغم من ذلك أعلن عدد من الدول تخفيف الإجراءات الوقائية مع التحذير من التساهل خشية موجة انتشار جديدة.

ارتفاع في عدد الوفيات

قالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 14 وفاة و170 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 85 من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و146؛ بينها 184 وفاة، و588 حالة تعاف.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 وفيات و692 إصابة بكورونا، إضافة إلى 640 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 23 ألفاً و267، بينها 175 وفاة، و7 آلاف و946 حالات تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عاماً، وكان يعاني من أمراض وظروف صحية كامنة. وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و366، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و938 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس لديها إلى 38. وأضافت الوزارة في بيان لاحق، أنها رصدت أيضاً 255 إصابة بالفيروس، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و373؛ بينها 38 وفاة وألفان و177 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة رصد 10 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل أية وفيات أو إصابات جديدة. وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات استقر عند ألف و51؛ بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.

"الضفة" تستأنف وغزة تنتظر

من جانب آخر، استأنفت الضفة الغربية، الأربعاء، الحياة الطبيعية، عقب مرور نحو ثلاثة شهور على حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة الفلسطينية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، فيما شهد قطاع غزة نوعاً من التراجع الجزئي في تلك الإجراءات.

وبدأت الضفة، صباح الأربعاء، العمل في الوزارات والمحاكم، والمؤسسات الأهلية والشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع. كما عادت حركة المواصلات العامة إلى طبيعتها ما قبل أزمة "كورونا"، لكن وفق إجراءات السلامة والوقاية.

أما في قطاع غزة، فما زالت الإجراءات على حالها، وإن شهدت تخفيفاً جزئياً، وخاصة فيما يتعلق بفتح المساجد، فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن فتحها لأداء صلاة الجمعة فقط.

وقال عادل الهور، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوكالة الأناضول إن هذا القرار "جاء بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشّي كورونا، والتي أقرتها الوزارة سابقاً".

فتح مساجد لبنان

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية، إعادة فتح المساجد، اعتباراً من الجمعة المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.

وقالت المديرية في بيان الأربعاء: "بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قررنا إعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة، ابتداءً من الجمعة 29 مايو/أيار الجاري".

ودعا البيان المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية أثناء أداء الصلوات في المساجد؛ بحيث يتوضؤن في المنازل، وتوضع الكمامات، والقفازات، بالإضافة لإحضار سجادة خاصة لكل مُصل.

وأوضحت المديرية أنها ستعتمد نظام فحص الحرارة للمصلين قبل دخول المساجد، كما تركت تقدير الموقف لرؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بناء على تفشى فيروس كورونا بها.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و689 ألفاً، توفي منهم ما يزيد عن 352 ألفاً، وتعافى أكثر من 2 مليون و432 ألفاً، حسب موقع "ورلدميتر".