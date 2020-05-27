حذّرت وكالة إقليمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء، من أن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) "يتسارع" في كلّ من البرازيل والبيرو وتشيلي، مناشدة هذه البلدان بعدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي الوباء.

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرّها واشنطن: "نحن قلقون بشكل خاص في أمريكا الجنوبية، نظراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى منذ بداية الوباء".

وأضافت أن "البيرو وتشيلي سَجّلتا أيضاً معدّلات مرتفعة، في مؤشّر على أنّ الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين".

وأظهر إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية حتى مساء الثلاثاء الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، أن أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي سجّلت 774 ألفاً و767 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 41.600 وفاة.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة، ممّا جعل أمريكا اللاتينية "بلا شك" البؤرة الجديدة للوباء، وفقاً لمنظّمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وأكّدت كاريسا إتيان أن "الوقت ليس مناسباً الآن لتخفيف القيود أو التهاون في استراتيجيات الوقاية".

أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الثلاثاء، أن فيروس كورونا أودى خلال 24 ساعة بأرواح 1039 شخصاً، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف في البلاد، منذ أن بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع خلال الأسبوع الماضي.

والبرازيل التي أصبحت البؤرة الجديدة للوباء سجّلت حتى مساء الثلاثاء وفاة 24 ألفاً و512 شخصاً بالفيروس من أصل 391 ألفاً و222 مصاباً، حسب أرقام الوزارة.

غير أن المجتمع العلمي في البلاد يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وعلى مدار خمسة أيام تسجّل البرازيل حصيلة وفيات يومية بالفيروس تتخطى تلك المسجلة في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من كورونا سواءً في عدد الإصابات (حوالى 1.7 مليون إصابة) أو الوفيات (حوالى 99 ألف وفاة).

وكانت وزارة الصحة البرازيلية قد أعلنت الاثنين أنها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كورونا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أوصت في إجراء وقائي، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.

أكثر من 8 آلاف وفاة في المكسيك

تجاوز عدد وفيات كورونا في المكسيك الثلاثاء، 8 آلاف، وهو عدد كانت الحكومة قد اعتبرت أنه الحد الأقصى الممكن.

وقال مساعد وزير الصحة هوغو لوبيز- غتايل بعد عرض الحصيلة اليومية، إنه "من غير المفاجئ أن يواصل عدد الوفيات ارتفاعه نظراً إلى عدد الحالات المتراكمة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي حين تأكدت الثلاث إصابات الأولى، سجّلت المكسيك 74 ألفاً و560 حالة إصابة و8134 وفاة، حسب الإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة الثلاثاء.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين و688 ألف شخص حول العالم، تُوفي منهم ما يزيد عن 352 ألفاً، فيما تعافى أكثر من مليونين و432 ألف شخص، حسب موقع Worldometer المعني برصد أرقام الوباء.