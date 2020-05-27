سياسة
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ليبيا.. مرتزقة فاغنر الروسية تنسحب من بني وليد نحو الجنوب
انسحب أكثر من 90% من مرتزقة شركة فاغنر الروسية من مدينة بني وليد الليبية في أرتال ضخمة نحو الجنوب، فيما لم يتم التأكد بعد إن كانت منظومات الدفاع الجوي في المطار قد نقلت أيضاً مع المنسحبين
ليبيا.. مرتزقة فاغنر الروسية تنسحب من بني وليد نحو الجنوب
ليبيا / AA
27 مايو 2020

قال عميد بلدية بني وليد الليبية سالم نوير، إن أكثر من 90% من مرتزقة شركة فاغنر الروسية غادروا، مساء الثلاثاء، المدينة في أرتال ضخمة نحو الجنوب.

وأوضح نوير، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن بني وليد أصبحت شبه خالية من المرتزقة الروس، الذين فروا من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن رتلاً طويلاً يمتد لنحو7 كلم غادر بني وليد، بعد المغرب باتجاه الجنوب.

ولفت إلى أنه "لم يتم التأكد بعد إن كانت منظومات الدفاع الجوي في المطار قد نُقلت أيضاً مع المنسحبين".

وفي تصريح آخر لقناة ليبيا بانوراما، أشار نوير، إلى فرار المرتزقة الروس "بأرتال عسكرية ضخمة باتجاه الجنوب بعد حدوث إشكالية بمطار بني وليد، وضغوط من أهالي المدينة" دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، أعلن الجيش الليبي رصده هبوط 15 طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة روس في مطار بني وليد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يبلغ عدد مرتزقة فاغنر الذين فروا إلى بني وليد، ما بين 1500 و1600

- عميد بلدية بني وليد الليبية - سالم نوير

ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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