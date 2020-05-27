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الرئيسان التركي والجزائري يتفقان على السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا. والجيش الأمريكي يرصد مقاتلات روسية في ليبيا لدعم حفتر والمرتزقة.

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أردوغان وتبون يتفقان على السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا

قالت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بذل الجهود من أجل "فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي" في ليبيا. [TRT عربي]

وأضافت الرئاسة، في بيان: "تلقى الرئيس تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من نظيره أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرفاهية والرخاء". [الأناضول]

وجاء في البيان: "فيما يتعلق بتطور الأحداث في ليبيا، اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية". [TRT عربي]

الجيش الأمريكي يرصد مقاتلات روسية في ليبيا لدعم حفتر والمرتزقة

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إنها رصدت إرسال طائرات حربية روسية إلى ليبيا لدعم المرتزقة المقاتلين دعماً لمليشيات خليفة حفتر، وإن القيادة "تقيِّم الخطوة التي اتخذتها موسكو لدعم المرتزقة التابعين لشركة خاصة ممولة من الحكومة الروسية والموجودين هناك". [TRT عربي]

ورجّحت القيادة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن يكون "إرسال تلك المقاتلات بهدف تقديم الدعم الجوي للهجمات البرية التي يشنها مرتزقة فاغنر الموجودون لمساعدة الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) في نزاعه العسكري مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً". [TRT عربي]

وأضاف البيان أن "المقاتلات الروسية التي وصلت إلى ليبيا، انطلقت من قاعدة جوية في روسيا مروراً بسوريا، حيث أعيد طلاؤها لإخفاء هويتها الروسية"، وأرفقت القيادة مع البيان، رابطاً يحوي لقطات مصوّرة للمقاتلات الروسية المرصودة في السماء الليبية. [TRT عربي]