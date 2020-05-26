حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، من أن عملها في اليمن على وشك الانهيار؛ جراء النقص في تمويل برامجها الإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في بيان، إن "عمل المفوضية على وشك الوصول إلى نقطة انهيار محتمل باليمن في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأردف ياكسلي قائلاً: "الكثير من الأسر اليمنية لجأت إلى وسائل خطيرة مثل التسول، وتشغيل الأطفال وتزويجهم من أجل العيش".

والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أن تفشي كورونا في اليمن "قد يكون أسرع وأوسع وأكثر فتكاً" مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة ينس لاركيه، في بيان، إن ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي بالبلاد.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في اليمن، 233، بينها 44 وفاة، و10 حالات تعاف، فيما يرى خبراء أن الرقم الفعلي لإصابات كورونا في البلاد أكثر بكثير من المعلن عنه.

من جهة أخرى، قالت المفوضية إن 25 ألف عائلة في اليمن ستفقد المساعدات الشهر المقبل؛ بسبب نقص التمويل، حسب ما صرحت به لقناة "الجزيرة" الإخبارية، شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية الأممية.

وشددت المسؤولة الأممية في تصريحها على ضرورة توقف الحرب الطاحنة في اليمن المستمرة منذ سنوات، وتحدثت بأن نقص التمويل يهدد بوقف البرامج الإنسانية في اليمن التي تعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، ودعت إلى تعاون دولي لمساعدة اليمنيين لحماية أنفسهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، حذرت المفوضية ذاتها من احتمال توقف المساعدات المقدمة إلى مليون نازح ولاجئ في اليمن؛ بسبب نقص التمويل، وأضافت أنها "تسعى للحصول على مبلغ 89.4 مليون دولار بشكل عاجل".

ويشهد اليمن للعام السادس حرباً عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80٪ من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات.