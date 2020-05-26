تخطى مساء الثلاثاء، إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم المليونين و400 ألف شخص.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس، أن حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم وصلت مليونين و404 آلاف و451.

وسُجل أكبر عدد من المتعافين في الولايات المتحدة بـ467 ألفاً و669، تلتها إسبانيا بـ 196 ألفاً و958 ثم ألمانيا 162 ألفاً، والبرازيل 153 ألفاً و833، وإيطاليا 144 ألفاً و658، وروسيا 131 ألفاً و129، وتركيا 120 ألفاً و15.

وتجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم عتبة 5 ملايين و637 ألفاً، بحسب الموقع نفسه.

إصابات كورونا تتجاوز 115 ألفاً في عموم إفريقيا

وأظهرت بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في عموم القارة الإفريقية، بلغ 115 ألفاً و346 حالة.

وذكر المركز في بيان، الثلاثاء، أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة في القارة السمراء رفع الحصيلة إلى 115 ألفاً و346.

وأضاف أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفاً و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصاً.

وتتصدر دولة جنوب إفريقيا، قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفاً و615، تليها مصر بـ17 ألفاً و 967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، ثم نيجيريا بـ8 آلاف و68.