قال برلماني إسرائيلي بارز، الثلاثاء، إن السلطات ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان، ميكي زوهار، لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية).

وأوضح زوهار أن "إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل".

وأضاف أن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع".

وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حالياً على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأمريكية"، ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلاً: "أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال".

كما أكد أن حكومة بلاده لن توافق أيضاً على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، رداً على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وحذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها.

خشية متزايدة من رد الفعل الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، حذّر مسؤول عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، من "عمليات فلسطينية" حال أقدمت حكومة تل أبيب على ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن تحذيرات منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن جاءت خلال مباحثات مغلقة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي.

وحذّر أبو ركن، حسب هيئة البث الإسرائيلية، من "اندلاع موجة عنف وعمليات في المناطق الفلسطينية؛ بسبب سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً، واحتمال ضم التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة)".

وأعرب عن خشيته من "إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كلياً".

كما حذّر أبو ركن من "أعمال عنف قد يقوم بها أفراد شرطة فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية".

وعارضت غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة، نية إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، "ترجيحها عدم إمكانية ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الموعد المحدد وهو يوليو/تموز".

وقالت تلك المصادر إن ذلك "بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".

أما موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي فنقل عن مصادر إسرائيلية لم يسمها أيضاً أنه "من المحتمل أن يكتفي نتنياهو في يوليو بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر".

ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية في الضفة يقيم فيها 427 ألف يهودي، حسب معطيات سابقة لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية.