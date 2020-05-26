بدأ الجيش الليبي الثلاثاء، التقدم نحو مطار طرابلس القديم ومواقع استراتيجية بمحيطه جنوبي العاصمة، وفق مصدر عسكري تابع للحكومة الليبية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريحات للأناضول، إن "قوات من الجيش بدأت في التقدم نحو المطار ومحور الرملة ومعسكر النقلية جنوبي العاصمة".

وأضاف أن هجوم اليوم يأتي استكمالاً للعملية العسكرية الهادفة إلى طرد مليشيات خليفة حفتر بعيداً عن الأحياء المدنية في العاصمة.

ويؤدي محور الرملة إلى مطار طرابلس القديم (25 كلم جنوبي العاصمة) الخارج عن الخدمة منذ عام 2014، فيما يقع معسكر النقلية على طريق المطار.

في السياق نفسه، أعلن الجيش الليبي تدمير 3 آليات مسلحة لمليشيات حفتر بمحور الكازيرما جنوبي طرابلس.

وأفاد بيان صادر عن عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش بأن "سرية أسود الهاون التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية تمكنت من تدمير 3 آليات مسلحة لمليشيات حفتر بمحور الكازيرما جنوبي طرابلس".

ويقع محور الكازيرما شمال مطار طرابلس الدولي القديم جنوبي العاصمة.

ويأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيات حفتر تكبُّد خسائر فادحة، جرّاء تلقِّيها ضربات قاسية في مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب) وبلدتَي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.