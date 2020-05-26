سياسة
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ناقلة نفط إيرانية ثانية تصل إلى سواحل فنزويلا
أعلن الأسطول الفنزويلي وصول ثاني ناقلة نفط إيرانية من أسطول مؤلف من خمس ناقلات إلى مياهها الإقليمية. ولفت إلى أن السفينة "فوريست" وصلت إلى المياه الفنزويلية بشكل سليم من دون مشكلات، وأن القوات الجوية الفنزويلية سترافقها حتى ترسو في ميناء "إلباليتو".
ناقلة نفط إيرانية ثانية تصل إلى سواحل فنزويلا
فنزويلا تعلن وصول ثاني ناقلة نفط إيرانية إلى سواحلها من دون مشكلات / AA
26 مايو 2020

أعلنت فنزويلا الثلاثاء، وصول ثاني ناقلة نفط إيرانية من أسطول مؤلف من خمس ناقلات إلى مياهها الإقليمية.

وذكر الأسطول الفنزويلي في بيان نشره على تويتر، أن السفينة "فوريست" وصلت إلى المياه الفنزويلية بشكل سليم من دون مشكلات.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الفنزويلية سترافق السفينة الإيرانية إلى حين رسوها في ميناء "إلباليتو" بمدينة كارابوبو غرب العاصمة كاراكاس.

وكانت ناقلة الوقود الإيرانية الأولى رست الاثنين في ميناء "إلباليتو"، وبدأت تفريغ حمولتها.

والأحد، أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس، وصول أولى ناقلات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

والسبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أية مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابَل برد من قبل طهران.

وفي 13 مايو/أيار الجاري، قالت وكالة رويترز إن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء "بندر عباس" جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض (لم تذكر اسمه)، قوله إن "الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي ستُتخذ ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

بدوره، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا إن "الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة إلى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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