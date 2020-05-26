سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية لأول مرة
تجاوزت البرازيل التي سجلت 807 حالات وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت الأخيرة 532 وفاة خلال 24 ساعة، فيما سجلت المكسيك 71105 حالات إصابة في المجمل و7633 وفاة.
كورونا.. البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية لأول مرة
البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا / Reuters
26 مايو 2020

أفادت وزارة الصحة في البرازيل بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 الأخيرة، كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة، إذ سجلت 807 حالات وفاة.

وتعتبر البرازيل ثاني أسوأ منطقة تفشٍّ للمرض في العالم، إذ بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليوناً و637 ألف حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

ومساء الاثنين، سجّلت الولايات المتحدة 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.

في السياق ذاته، سجل مسؤولون في مجال الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 2485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 71105 إصابات و7633 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us