أفادت وزارة الصحة في البرازيل بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 الأخيرة، كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة، إذ سجلت 807 حالات وفاة.

وتعتبر البرازيل ثاني أسوأ منطقة تفشٍّ للمرض في العالم، إذ بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليوناً و637 ألف حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

ومساء الاثنين، سجّلت الولايات المتحدة 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.

في السياق ذاته، سجل مسؤولون في مجال الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 2485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 71105 إصابات و7633 وفاة.