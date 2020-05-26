سياسة
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السعودية.. بدء رفع القيود وإنهاء حظر التجول في 21 يونيو/حزيران
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء، في بيان، أن القيود التي تفرضها المملكة للحد من انتشار كورونا، ستُرفع على ثلاث مراحل تنتهي بإلغاء حظر التجول بشكل كامل في جميع المحافظات باستثناء مكة المكرمة، في 21 يونيو/حزيران المقبل.
السعودية.. بدء رفع القيود وإنهاء حظر التجول في 21 يونيو/حزيران
السعودية تُعلن بدء رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا على 3 مراحل تنتهي بإلغاء حظر التجوال في 21 يونيو/حزيران / Reuters
26 مايو 2020

أعلنت السعودية بدء تخفيف القيود على التنقل والسفر الأسبوع الجاري، بعد أكثر من شهرين من فرضها إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء، في بيان، أن القيود ستُرفع على ثلاث مراحل تنتهي بإلغاء حظر التجول بشكل كامل في جميع المحافظات باستثناء مكة المكرمة، في 21 يونيو/حزيران المقبل.

وسيظل الحج والعمرة معلَّقين حتى إشعار آخر، وفقاً للبيان.

وسجلت المملكة حتى الآن 74 ألفاً و795 حالة إصابة بكورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 399، ولا تزال تسجّل نحو ألفَي إصابة جديدة يومياً.

ووفقاً للبيان، ستشهد المرحلة الأولى من رفع القيود التي تبدأ الثلاثاء، تقليص عدد ساعات حظر التجول من 24 إلى 16 ساعة يومياً، ليسري بين الثالثة عصراً والسادسة من صباح اليوم التالي. كما سيُسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.

وفرضت السعودية حظراً شاملاً للتجول لمدة 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففته مع بداية شهر رمضان، قبل أن يُعاد فرضه بشكل شامل خلال أيام عيد الفطر الذي بدأ الأحد.

وسيسمح بالتنقل بحرية بين السادسة صباحاً والثامنة مساء اعتباراً من 31 مايو/أيار الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيُسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، لكن حظر الرحلات الجوية الدولية سيظل سارياً.

ومن المقرر أن تسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم.

وستظل اللقاءات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصاً محظورة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات. كما سيُطلب من المواطنين وضع الكمامات في الأماكن العامة والتزام إجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بعد 21 يونيو/حزيران.

وستبقى مكة المكرمة متأخرة بمرحلة كاملة عن بقية مناطق المملكة، إذ من المقرر أن تُعدّل فيها فترة الحظر لتكون من الثالثة عصراً حتى السادسة صباحاً إلى 20 يونيو/حزيران المقبل، ثم تُعدّل لتصبح حتى الثامنة مساء فيما بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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