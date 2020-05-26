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نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات الضفة الشهر القادم، واليابان ترفع حالة الطوارئ بسبب كورونا، وفلسطين تخفف إجراءات العزل.

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نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات الضفة الشهر القادم وفصائل فلسطينية تدعو للمقاومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لفرصة ضم مستوطنات بالضفة بأن تمر، في الوقت الذي أكدت فيه فصائل فلسطينية أن المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة إسرائيل٫ وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. [TRT عربي]

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال الاثنين، إنه لن يسمح للفرصة المتاحة بضم مستوطنات في الضفة الغربية أن تمر. [TRT عربي]

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في جلسة لكتلة حزب "الليكود" بالكنيست: "لدينا فرصة لم تتوفر منذ 1948 لتطبيق السيادة كخطوة سياسية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف: "لا يمكن لهذه الفرصة أن تمر". [الأناضول]

تطورات فيروس كورونا.. اليابان ترفع حالة الطوارئ وفلسطين تخفف إجراءات العزل

أعلنت اليابان رفع حالة الطوارئ التي فرضتها على عموم البلاد أوائل أبريل/نيسان الماضي، في الوقت الذي ستفتح فيه بعد العيد دور العبادة وقطاعات الأعمال في فلسطين المحتلة، مع انحسار خطر فيروس كورونا وهبوط منحنى الإصابات فيها. [الأناضول]

أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين، رفع حالة الطوارئ حسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" المحلية، عن رئيس الوزراء شينزو آبي. ويشمل القرار حسب آبي، العاصمة طوكيو. [الأناضول]

وسبق أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ عن 42 محافظة من أصل 47 في البلاد.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فتح دور العبادة بداية من فجر الثلاثاء، فيما يعود العمل بالوزارات ومختلف القطاعات، عقب عطلة عيد الفطر، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا. [TRT عربي]

وقال اشتية في مؤتمر صحفي برام الله الاثنين، إن القرار جاء بتوصية من لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا، عقب إجراء فحوصات عشوائية لعشرات العمال الفلسطينيين العائدين من إسرائيل. [TRT عربي]