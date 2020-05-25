سياسة
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تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 120 ألفاً
أعلنت تركيا، الاثنين، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 120 ألفاً و15، إثر تماثل 1321 مريضاً للشفاء، فيما أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، إلى استمرار تراجع عدد الخاضعين للرعاية في أقسام العناية المركزة.
تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 120 ألفاً
 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في تركيا يرتفع إلى 120 ألفا و15 / AA
25 مايو 2020

أعلنت تركيا، الاثنين، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 120 ألفاً و15، إثر تماثل 1321 مريضاً للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157 ألفاً و814، إثر تشخيص 987 حالة جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4 آلاف و369، بعد تسجيل 29 حالة جديدة.

ولفتت إلى إجراء 21 ألفاً و492 اختباراً لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و853 ألفاً و754.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 756، والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 371.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه بموقع تويتر، إلى استمرار تراجع عدد الخاضعين للرعاية في أقسام العناية المركزة.

وحتى عصر الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و532 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 347 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و319 ألفاً، وفق موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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