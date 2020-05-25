ارتفعت الاثنين، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 99 ألفاً و356، إثر تسجيل 650 حالة جديدة.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت الولايات المتحدة، 20 ألفاً و246 إصابة جديدة بكورونا.

وأظهرت المعطيات نفسها، ارتفاع حصيلة المصابين إلى مليون و688 ألفاً و739.

وأشارت إلى إجراء 14 مليوناً و767 ألف فحص للكشف عن كورونا، فيما اقترب عدد المتعافين من 452 ألفاً.

وبلغت حصيلة الإصابات في ولاية نيويورك، الأكثر تضرراً من الفيروس، 371 ألفاً و193، توفي منهم 29 ألفاً و231.

وتلت نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 155 ألفاً، وإلينوي بأكثر من 110 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً، حيث تليها في الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وحتى عصر الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و532 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 347 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و319 ألفاً، وفق موقع "Worldometer".