أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا نجحت في إدارة أزمة وباء كورونا العالمي واقتربت من التغلب عليه.

وفي اتصال عبر الفيديو، الاثنين، هنأ أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية، في الولايات الـ 81، بعيد الفطر.

وقال الرئيس التركي إن "ما شهدناه خلال الأشهر الأخيرة كشف السياسة الجوفاء لأولئك الذين انتقدوا استثماراتنا في مجال الصحة لسنوات".

وأوضح أن الصورة التي ظهرت بعد خطوات العودة للحياة الطبيعية "تشير إلى أننا في الطريق الصحيح".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن "العالم يتابع عن كثب مكافحة بلاده لفيروس كورونا ورؤيتنا لمرحلة ما بعد الوباء".

وأكد أردوغان، "على ضرورة حماية المكتسبات التي حققتها بلاده في مكافحة كورونا وتعزيزها".