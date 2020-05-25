قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" مساعدات خلال شهر رمضان لقرابة 700 ألف محتاج في 66 دولة.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من "تيكا"، فقد قدمت الوكالة التركية خلال رمضان مساعدات غذائية لـ524 ألفاً و865 شخصاً، ومنظفات لـ133 ألفاً و757.

ففي العراق، وصلت مساعدات "تيكا" إلى 5 آلاف أسرة في محافظات الموصل وتلعفر وصلاح الدين وديالى.

وفي السودان، قدمت "تيكا" 34 طناً من المواد الغذائية لـ2000 أسرة إريترية تعيش في مخيمات للاجئين بولاية كسلا.

أما في الصومال، فقدمت "تيكا" مواد غذائية ومنظفات طوال شهر رمضان، لـ500 أسرة تقطن في مخيمات النزوح.

ونال اليمن نصيبه من مساعدات "تيكا"، إذ وزعت الوكالة 1500 سلة غذائية وأطناناً من اللحوم قبيل عيد الفطر، على محتاجين في مدن مختلفة.

كما وزعت الوكالة التركية آلاف الطرود من المساعدات التي شملت مواد غذائية ومنظفات، على لاجئين من مسلمي الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش.

وفي فلسطين، وزعت "تيكا" مساعدات على 7500 أسرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل، فضلاً عن 5 آلاف و60 أسرة في قطاع غزة.

وتعد "تيكا" التي تأسست عام 1992، راعياً ومنسقاً رئيسياً لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم، وتمتلك حالياً أكثر من 56 مكتباً تنسيقياً لدى 59 دولة.