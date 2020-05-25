سياسة
2 دقيقة قراءة
مساعدات "تيكا" التركية برمضان تصل إلى 700 ألف محتاج في 66 دولة
قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" مساعدات بآلاف الطرود خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر، لقرابة 66 دولة عربية وغير عربية، تتضمن العراق واليمن وفلسطين، ومخيمات النزوح في السودان والصومال، إذ وصلت إلى 700 ألف محتاج في هذه الدول.
مساعدات "تيكا" التركية برمضان تصل إلى 700 ألف محتاج في 66 دولة
مساعدات "تيكا" التركية برمضان تصل إلى 700 ألف محتاج في 66 دولة       / TRT Radyo Haber
25 مايو 2020

قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" مساعدات خلال شهر رمضان لقرابة 700 ألف محتاج في 66 دولة.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من "تيكا"، فقد قدمت الوكالة التركية خلال رمضان مساعدات غذائية لـ524 ألفاً و865 شخصاً، ومنظفات لـ133 ألفاً و757.

ففي العراق، وصلت مساعدات "تيكا" إلى 5 آلاف أسرة في محافظات الموصل وتلعفر وصلاح الدين وديالى.

وفي السودان، قدمت "تيكا" 34 طناً من المواد الغذائية لـ2000 أسرة إريترية تعيش في مخيمات للاجئين بولاية كسلا.

أما في الصومال، فقدمت "تيكا" مواد غذائية ومنظفات طوال شهر رمضان، لـ500 أسرة تقطن في مخيمات النزوح.

ونال اليمن نصيبه من مساعدات "تيكا"، إذ وزعت الوكالة 1500 سلة غذائية وأطناناً من اللحوم قبيل عيد الفطر، على محتاجين في مدن مختلفة.

كما وزعت الوكالة التركية آلاف الطرود من المساعدات التي شملت مواد غذائية ومنظفات، على لاجئين من مسلمي الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش.

وفي فلسطين، وزعت "تيكا" مساعدات على 7500 أسرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل، فضلاً عن 5 آلاف و60 أسرة في قطاع غزة.

وتعد "تيكا" التي تأسست عام 1992، راعياً ومنسقاً رئيسياً لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم، وتمتلك حالياً أكثر من 56 مكتباً تنسيقياً لدى 59 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us