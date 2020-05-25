أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن أسفه، معتذراً عن خرق حظر التجول المفروض في بلاده في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس النمساوي، في تغريدة له على تويتر مساء الأحد، تعليقاً على تقارير وسائل الإعلام النمساوية حول خرقه حظر التجول: "لقد خرجت لأول مرة منذ الإغلاق، مع زوجتي وصديقين لتناول الطعام، ثم تحدثنا ولم ننتبه للوقت"، وتابع: "أنا أعتذر بصدق. لقد كان خطأً".

ونقلت وسائل إعلام نمساوية أن الشرطة المحلية أوقفت رئيس البلاد بعد منتصف الليل في الباحة الخارجية لأحد مطاعم عاصمة فيينا، وهو ما يتعارض مع تدابير حظر التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي في 11 مساءً.

وأوضح رئيس النمسا البالغ من العمر 76 عاماً في تغريدة أخرى، أنه "يتحمل المسؤولية كاملة، وسيدعم صاحب المطعم إذا تعرض لأي جزاء"، حسب وصفه.

وبدأت النمسا في أوائل الشهر الجاري مايو/أيار، تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تراجع أعداد الإصابات بالمرض، في الوقت الذي لا تزال قيود مفروضة على مواعيد غلق المطاعم والمتاجر.

وحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا في النمسا، تصل إلى 16 ألفاً و503 أشخاص، فيما بلغت أعداد الوفيات 640 حالة وفاة، حتى صباح الاثنين 25 مايو/أيار.