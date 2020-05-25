سياسة
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أسعار النفط ترتفع قليلاً وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي
صعدت أسعار النفط الخام قليلاً الاثنين، مدفوعة بآمال تحسُّن أداء الاقتصاد العالمي، على إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها، بعد توقُّف دام لأشهرٍ في إطار مواجهة كورونا، وتسبب في أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
أسعار النفط ترتفع قليلاً وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي
أسعار النفط الخام تُسجِّل ارتفاعاً طفيفاً على إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها الاقتصادية / AP
25 مايو 2020

صعدت أسعار النفط الخام قليلاً في بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين، مدفوعة بآمال تحسُّن أداء الاقتصاد العالمي، على إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها، بعد توقُّف دام لأشهرٍ في إطار تدابير مواجهة كورونا.

ومن المنتظر أن يدفع استئناف الأنشطة الاقتصادية حول العالم، إلى زيادة الطلب على الخام بعد انكماش في أبريل/نيسان الماضي، يُعد الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحلول الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز المقبل، بنسبة 0.60% أو 22 سنتاً، لتصل إلى 35.36 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز، بنسبة 1.14% أو 37 سنتاً، لتصل إلى 33.64 دولار للبرميل.

ومنتصف مايو/أيار الجاري، قالت منظمة البلدان المصدِّرة للبترول "أوبك" إن توقعات الطلب على النفط الخام خلال الربع الثاني 2020، تشير إلى أسوأ ركود عالمي في الطلب، مدفوعة بجائحة كورونا.

وذكرت أن توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال 2020، تشير إلى انكماش بمقدار 9.07 مليون برميل يومياً، بما تشكِّل نسبته 9.1% من الطلب العالمي على الخام في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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