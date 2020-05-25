أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" الأحد، عدم وجود أي خلاف مع قطر، مشيراً إلى أن الجنرال خليفة حفتر رفض مبادرته للصلح مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

وفي لقاء مع قناة "سودانية 24" الخاصة، قال حميدتي: "ليست لدينا مشكلة مع قطر أو أي دولة أخرى، فنحن نبني علاقاتنا حسب المصالح".

وكشف عن أطراف لم يسمِّها "حاولت خلق فتنة مع قطر"، عقب تولي المجلس العسكري في السودان السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وفي 17 أبريل/نيسان 2019، نقلت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري رفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد وصوله إلى الخرطوم.

وفي الملف الليبي، أفاد حميدتي بأن قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها "لا وجود لها في ليبيا"، وليس لها علاقات مع أي طرف هناك، مضيفاً: "لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة".

وأضاف أن "الحكومة الليبية وافقت على مبادرة الصلح لكن حفتر الذي تواصلت معه عبر وسطاء رفض المبادرة"، من دون تفاصيل.

المساعدات السعودية والإماراتية

وفي سياق آخر، كشف حميدتي أن السعوديين والإماراتيين أعلنوا مساهمتهم عقب الإطاحة بالبشير بـ3 مليارات دولار لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، "عبارة عن منحة بـ2.5 مليار دولار، ووديعة بمبلغ 500 مليون دولار".

واستدرك: "لكن حدثت بعض المشاكل ذات الطابع السياسي (من دون توضيحها) أدت إلى عدم استلام المبلغ المذكور، واستلمنا فقط الوديعة البالغة 500 مليون دولار".

ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية والإمارات بشأن تلك التصريحات.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردّي الأوضاع الاقتصادية والصحية، بعدها بدأت فترة انتقالية تستمر 39 شهراً في 21 أغسطس/آب من العام ذاته بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد.