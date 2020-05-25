سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 مايو/أيار 2020
 الرئيس الأفغاني أشرف غني يتعهد الأحد، بإطلاق سراح ألفَي سجين لحركة طالبان / Reuters
25 مايو 2020

أهم الأحداث:

مرتزقة روس يغادرون مطار بني وليد عقب توالي هزائم مليشيا حفتر، ووقف إطلاق نار في أفغانستان.

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ليبيا.. مرتزقة روس يغادرون مطار بني وليد عقب توالي هزائم مليشيا حفتر

كشف عميد بلدية بني وليد الليبية سالم نوير الأحد، أن مرتزقة روساً غادروا مطار المدينة عبر 3 رحلات، على إثر انسحابهم من جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال نوير في حديث لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن رحلات المرتزقة الروس "مستمرة"، من دون تحديد وجهتهم. [TRT عربي]

وأشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي التي أدخلت إلى بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) قادمة من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وهدفها حماية المرتزقة الروس بعد انسحابهم من جنوبي طرابلس. [TRT عربي]

من جهته، نشر المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته الرسمية بفيسبوك، صوراً تُظهر منظومة دفاع جوي صاروخية روسية "بانتسير" في بني وليد صباح الأحد. [الأناضول]

جدير بالذكر أن بني وليد التي تعد مركزاً لأحد أكبر القبائل الليبية (الورفلة)، يرفض أعيانها ومجلسها البلدي دعم العدوان الذي يشنه حفتر على طرابلس، منذ أكثر من سنة. الأناضول

وقف إطلاق نار في أفغانستان وتقدُّم في عملية السلام

تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني،الأحد، إطلاق سراح ألفَي سجين لحركة طالبان، مبدياً استعداده لإجراء محادثات سلام مع المتمردين بعد قبوله عرضهم وقف إطلاق النار لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر. [TRT عربي]

ويأتي هذا التقدّم المفاجئ بعد أشهر من تصاعد أعمال العنف التي بدت كأنها تدفع عملية السلام بين الطرفين إلى حافة الهاوية. [TRT عربي]

وقال المتحدّث باسم الرئيس الأفغاني صادق صديقي إن "الرئيس غني أطلق اليوم عملية الإفراج عمّا يصل إلى ألفَي سجين لطالبان، في بادرة حسن نية، وذلك رداً على إعلان طالبان وقفاً لإطلاق النار خلال فترة العيد". [TRT عربي]

والسبت، أعلنت حركة "طالبان" وقفاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر مدة 3 أيام اعتباراً من الأحد، وذلك في عموم البلاد. [الأناضول]

بدوره، رحب غني بإعلان طالبان الهدنة، معلناً عن خطوة مماثلة بوقف إطلاق النار، وكتب عبر حسابه في "تويتر"، إنه كقائد عام للقوات المسلحة الأفغانية، أصدر أمراً بوقف إطلاق النار. [الأناضول]

وفي رسالة وجهها إلى شعبه بمناسبة عيد الفطر، قال غني إن "الفائز بالسلام سيكون الشعب الأفغاني، فالحرب لا تجلب سوى الدمار والبؤس، لا سيما للنساء الأفغانيات الأكثر معاناة". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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