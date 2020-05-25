سياسة
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تايوان تتعهد بتقديم "المساعدة اللازمة" للمحتجين في هونغ كونغ ضد الصين
بعد احتجاج مئات الأشخاص في هونغ كونغ الأحد، قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لدعم هونغ كونغ والمحتجين، الذين خرجوا ضد قانون للأمن القومي اقترحته بكين مؤخراً.
تايوان تتعهد بتقديم "المساعدة اللازمة" للمحتجين في هونغ كونغ ضد الصين
تايوان تتعهد بتقديم "المساعدة اللازمة" لشعب هونغ كونغ       / Reuters
25 مايو 2020

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين إن بلادها ستقدم لشعب هونغ كونغ "المساعدة اللازمة"، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات في تلك المنطقة التي تحكمها الصين ضد قانون للأمن القومي اقترحته بكين حديثاً.

وأصبحت تايوان ملاذاً لعدد صغير ولكن متزايد من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الهاربين من هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي.

وأطلقت الشرطة في هونغ كونغ قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا يوم الأحد، للاحتجاج على خطة بكين لفرض قوانين الأمن القومي على المدينة.

وقالت تساي على صفحتها على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن القانون المقترح يمثل تهديداً خطيراً للحريات في هونغ كونغ واستقلالها القضائي.

وأضافت أن الرصاص والقمع، ليسا السبيل لمعالجة طموحات شعب هونغ كونغ في الحرية والديمقراطية.

وتحظى الاحتجاجات في هونغ كونغ، بتعاطف على نطاق واسع في تايوان كما أن دعم تساي وإدارتها لهذه الاحتجاجات أدى إلى تدهور العلاقات السيئة بالفعل بين تايبه وبكين، فيما تتهم الصين أنصار استقلال تايوان بالتواطؤ مع المحتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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