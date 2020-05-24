سياسة
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أردوغان: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد
أعرب الرئيس التركي عن أسفه لاستمرار تدفق الدم والدموع في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك، وقال إن القدس خط أحمر وإن بلاده لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد.
أردوغان: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد
أكد الرئيس التركي أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم. / Reuters
24 مايو 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده منح الأراضي الفلسطينية لأحد، لافتاً إلى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم.

جاء ذلك في رسالة مصورة، هنّأ فيها الرئيس مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الفطر.

وقال أردوغان "لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد"، مضيفاً "أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم".

وأعرب عن أسفه لاستمرار استهداف المسلمين بقوله "للأسف استمر تدفق الدم والدموع في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك أيضاً".

وأضاف "أشقاؤنا المقيمين في الدول الغربية يتعرضون كل يوم تقريباً لمظاهر معاداة الإسلام والعنصرية".

ولفت في معرض حديثه إلى جائحة كورونا التي نسفت معادلة القوى، قائلاً "جائحة كورونا أظهرت عدم تمتع أي منطقة أو دولة في العالم بامتيازات أو تسلسل هرمي".

وأشار إلى أن الجائحة مهدت الطريق لتساؤل عميق حول فائدة ومصداقية المؤسسات الدولية في مواجهة التهديدات العالمية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده بذلت جهوداً لتلبية حاجيات الدول التي طلبت منها الدعم، بما فيها الولايات المتحدة خلال مكافحة الوباء العالمي.

مصدر:TRT عربي
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