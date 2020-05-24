تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، إطلاق سراح ألفي سجين لحركة طالبان، مبدياً استعداده لإجراء محادثات سلام مع المتمردين بعد قبوله عرضهم وقف إطلاق النار لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.

ويأتي هذا التقدّم المفاجئ بعد أشهر من تصاعد أعمال العنف التي بدت كأنها تدفع عملية السلام بين الطرفين إلى حافة الهاوية.

وقال المتحدّث باسم الرئيس الأفغاني صادق صديقي إن "الرئيس غني أطلق اليوم عملية الإفراج عمّا يصل إلى ألفي سجين لطالبان، في بادرة حسن نية، وذلك رداً على إعلان طالبان وقفاً لإطلاق النار خلال فترة العيد".

وكان غني قد كشف في خطاب إلى الأمة بمناسبة عيد الفطر أنه سيقوم بـ"تسريع عملية إطلاق سراح سجناء من طالبان".

ودعا المتمردين إلى مواصلة الإفراج عن مسؤولين في قوات الأمن الأفغانية محتجزين لديهم.

وعمليات تبادل السجناء منصوص عليها في اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان تم توقيعه في 29 شباط/فبراير في الدوحة إلا أنه لم تصادق عليه كابول.

وكان يُفترض أن تنتهي عملية تبادل السجناء الواسعة - خمسة آلاف عنصر من حركة طالبان مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية - في العاشر من آذار/مارس إلا أنها واجهت عقبات. وأفرجت كابول عن نحو ألف سجين فيما أطلق المتمردون سراح حوالى 300 أسير.

وينصّ الاتفاق أيضاً على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في عملية تستغرق 14 شهراً شرط أن يحترم المتمردون التزامات أمنية وأن يباشروا مفاوضات مع السلطات الأفغانية حول مستقبل البلاد.

وفاجأت حركة طالبان التي توقفت عن استهداف القوات الأجنبية لكنها كثّفت في الأسابيع الأخيرة هجماتها الدامية على القوات الأفغانية، مساء السبت الجميع بإعلانها بشكل أحادي وقف المعارك كي يتمكن المواطنين من "الاحتفال بسلام وارتياح" بعيد الفطر.

وأمرت قيادة طالبان مقاتليها "باتخاذ تدابير خاصة لأمن المواطنين وبعدم إطلاق عمليات هجوم ضد العدو". لكن بامكانهم الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لهجوم.

وضعحدّللمذبحة

وفي مسجد في كابول، عبّر بعض سكان العاصمة، صباح الأحد، عن سرورهم بإعلان طالبان وقف إطلاق النار.

وقال ناسيمي عبيد الله البالغ 18 عاماً والذي يعمل في صالون لتصفيف الشعر، لوكالة الصحافة الفرنسية "أنا سعيد، منذ ولادتي لم أعرف إلا الحرب"، "لكن هذا ليس كافياً، نريد وقفاً لإطلاق النار ووضع حدّ للمذبحة بهدف التوصل إلى سلام دائم في البلاد".

وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة بنظامها في نهاية 2001.

ولم يحصل مذاك سوى وقف إطلاق نار واحد أعلنه غني أثناء عيد الفطر عام 2018.

وقال أحمد فريد وهو سائق يبلغ 27 عاماً، "كل ما نعرفه في بلدنا هو الحرب والدماء. عانينا بما فيه الكفاية وحان الوقت لكي توقف طالبان قتل الأفغان" معرباً عن أمله في أن "تحترم كل المعسكرات وقف إطلاق النار".