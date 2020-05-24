أعلنت تركيا، الأحد، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 118 ألفاً و694، إثر تماثل 1092 مريضاً للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156 ألفاً و827، إثر تشخيص 1141 حالة جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و340، إثر تسجيل 32 حالة جديدة.

ولفتت بيانات الوزارة، إلى إجراء 24 ألفاً و589 اختباراً لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و832 ألفاً و262.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 769، والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 385.

وفي السياق، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه على تويتر، إن "عدد الإصابات الجديدة في المستوى المتوقع، وهناك تراجع تدريجي في عدد المرضى المحتاجين للدعم الطبي بالعناية المركزة".

وأضاف: "عدد المتعافين من الفيروس اقترب من 120 ألفاً ومن الممكن تقليل المخاطر أكثر عبر التدابير القوية".

وأكد قوجة أن "التدبير القوي هو الذي سيتم اتخاذه معاً في الحياة الاجتماعية".