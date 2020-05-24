سياسة
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كورونا.. 99 ألف وفاة بأمريكا وفاعلية اللقاح قد تظهر في الخريف
تقترب وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 99 ألفاً، في الوقت الذي أكد فيه التحالف العالمي للقاحات أن أولى المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قد يظهر في الخريف.
كورونا.. 99 ألف وفاة بأمريكا وفاعلية اللقاح قد تظهر في الخريف
تتصدر الولايات المتحدة عالمياً في عدد وفيات فيروس كورونا / Reuters
24 مايو 2020

تقترب وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 99 ألفاً، فيما بلغت حصيلة الإصابات مليون و668 ألفاً و493، وحالات الشفاء نحو 447 ألفاً، في الوقت الذي صرّح فيه التحالف العالمي للقاحات بأن أولى المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قد يظهر في الخريف.

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتزايد

ارتفع الأحد عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 98 ألفاً و706، بعد تسجيل 1010 حالات جديدة.

وحسب معطيات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت الولايات المتحدة 21 ألفاً و281 إصابة جديدة بكورونا.

وأظهرت المعطيات ذاتها ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و668 ألفاً و493، فيما بلغت حالات الشفاء 447 ألفاً.

وأشارت إلى إجراء نحو 15 مليون اختبار للكشف عن كورونا بعموم البلاد.

وبلغت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضرراً من الفيروس، 369 ألفاً و656، توُفّي منهم 29 ألفاً و112.

وتلي نيويورك في الإصابات ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 154 ألف إصابة، وإلينوي بأكثر من 107 آلاف حالة مماثلة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً، وتليها في الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وحتى عصر الأحد أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و437 ألف شخص حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 344 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و273 ألفاً، وفق موقع "Worldometer".

الخريف.. أولى مؤشرات فاعلية لقاح محتمل لكورونا

قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لصحيفة سويسرية، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمَل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، متنبئاً بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوافر اللقاح على نطاق واسع.

وقال لصحيفة "إن زد زد إم زونتاج" في مقابلة نُشرت الأحد: "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكناً وجود لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين فسنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة إلى الفاعلية" في ما يتعلق بلقاح محتمل.

واستطرد: "لكن سيبقى طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن نحصل على مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة في إنتاج أو توزيع لقاح يُتوصَّل إليه في نهاية المطاف. وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى وُجد".

وقال: "الدول يجب أن تعمل معاً من أجل مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أن لقاحات دولة ما غير فعالة"، مضيفاً أن من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سناً وأخرى للمجموعات السنّية الأكبر.

وحثّ بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات، وذلك لمنع أن يتوافر لقاح أولاً للأغنياء على حساب مَن هم أكثر احتياجاً.

وقال إنه في حالة أن يصبح لقاح متاحاً بكميات محدودة في البداية فإنه يجب أن يُستعمل أولاً في تحصين العاملين في القطاع الصحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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