سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران تعلن وصول أول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا رغم الرفض الأمريكي
أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس وصول أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية إلى فنزويلا، رغم الرفض الأمريكي.
طهران تعلن وصول أول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا رغم الرفض الأمريكي
صورة أرشيفية لناقلة نفط إيرانية / Reuters
24 مايو 2020

أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس الأحد، وصول أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية إلى فنزويلا.

وقالت السفارة على حسابها في تويتر: "أول ناقلة وقود وصلت، شكراً للقوات المسلحة على مرافقتها، عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

وأضافت: "اليوم، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أكثر من أي وقت مضى".

والسبت قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أي مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابَل بردّ من طهران.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله إن "الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي ستُتخَذ ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

بدوره قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا، بعد يوم في تغريدة عبر تويتر، إن "الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة إلى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us