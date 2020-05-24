أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس الأحد، وصول أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية إلى فنزويلا.

وقالت السفارة على حسابها في تويتر: "أول ناقلة وقود وصلت، شكراً للقوات المسلحة على مرافقتها، عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

وأضافت: "اليوم، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أكثر من أي وقت مضى".

والسبت قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أي مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابَل بردّ من طهران.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله إن "الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي ستُتخَذ ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

بدوره قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا، بعد يوم في تغريدة عبر تويتر، إن "الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة إلى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية".