سياسة
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تونس.. حركة النهضة تُدين حملات التشويه ضدها وتهنئ الحكومة الليبية
قالت حركة النهضة التونسية إن الهدف من حملة التحريض عليها هو "إرباك المسار الديمقراطي"، كما جددت تهنئتها للشعب الليبي وحكومته الشرعية باستعادة مناطق شاسعة من مليشيات حفتر.
تونس.. حركة النهضة تُدين حملات التشويه ضدها وتهنئ الحكومة الليبية
حركة النهضة التونسية تُدين حملات تشويهها وتهنئ الحكومة الليبية / AA
24 مايو 2020

جددت حركة "النهضة" التونسية إدانتها "حملات التشويه والتحريض" ضدها، وهنأت الشعب الليبي وحكومته الشرعية باستعادة مناطق شاسعة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وعقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، قالت الحركة في بيان لها السبت، إنها تُدين "حملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدفها وقياداتها، وفي مقدمتهم رئيسها، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، عبر نشر الإشاعات والأكاذيب، ومحاولة التشويش على القضايا الأساسية في البلاد".

وأضافت أن هذه الحملات تهدف إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وتعطيل استكمال بناء مؤسساته، وأهمها المحكمة الدستورية.

‏‎وأشادت الحركة، وهي شريك في الائتلاف الحاكم، بكل الأطراف السياسية والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية، لإدانتها الصريحة والحازمة لكل استهداف خارجي أو داخلي للتجربة الديمقراطية في تونس.

وكانت تقارير إعلامية سعودية وإماراتية، شكّكت دون سند أو أدلة خلال الأيام الماضية، في ذمة الغنوشي المالية، وأفادت بأنه حقّق ثروة مالية ضخمة منذ عودته إلى تونس عام 2011، بعد نحو 20 عاماً قضاها لاجئاً سياسياً بلندن، وذلك بعد أطاحت ثورة شعبية بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تهدف إلى الوقيعة بين البرلمان والرئاسة التونسيين، وإثارة معارك جانبية بين الكتل السياسية، رغبةً في تفكيك مؤسسات الدولة.

فيما يعتبرها آخرون محاولة للتغطية على فشل الرياض وأبو ظبي في ليبيا، في ظل هزائم متتالية يتلقاها حليفهما حفتر، أمام قوات الحكومة المعترف بها دولياً.

وإثر الحملة، تَقدّم الغنوشي إلى النيابة بعدد من القضايا بحق شخصيات ومؤسسات تعمدت نشر "الإشاعات والأكاذيب"، حسب النائبة عن كتلة "النهضة" البرلمانية يمينة الزغلامي، عبر صفحتها بفيسبوك.

وأثنت الحركة على جهود الحكومة في محاصرة وباء فيروس كورونا المستجد، وتوجهها إلى وضع خطة شاملة للإنعاش الاقتصادي، للحد من التداعيات الخطيرة الناتجة عن مرحلتي الحظر الشامل والجزئي الذي عرفته تونس، منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإشراك كل الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لمجابهة تلك التداعيات، بما يخفف معاناة المواطنين، ويرفع مقدرتهم الشرائية، ويحافظ على مواقع العمل دون إغلاق للمؤسسات والشركات.

وهنأت الحركة "الشعب الليبي الشقيق وحكومته الشرعية المعترف بها دولياً، بالنجاح في السيطرة على أجزاء شاسعة من التراب الوطني الليبي، وإحلال الأمن والطمأنينة بها".‎

وأعربت عن أملها في توجُّه مختلف أطراف النزاع إلى طاولة الحوار، والتشبث بالخيار السلمي، والتفاوض لحقن الدماء وتحقيق المصالحة الشاملة وقطع الطريق أمام كل التدخلات والأطماع الأجنبية.

ويتماهى موقف حركة النهضة مع موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، تجاه الملف الليبي، من حيث الاعتراف بالمؤسسات الشرعية، والدعوة إلى حل ليبي-ليبي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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