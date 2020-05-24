سياسة
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بعد نجاح منصاتها العربية والإنجليزية والألمانية.. TRT تطلق منصتها الروسية
تعلن هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "TRT" عن إطلاق بثها التجريبي الأحد، لمنصتها الرقمية باللغة الروسية، وذلك بعد نجاح منصاتها وقنواتها القائمة باللغات العربية والإنجليزية والألمانية.
بعد نجاح منصاتها العربية والإنجليزية والألمانية.. TRT تطلق منصتها الروسية
بعد نجاح قنواتها ومنصاتها العربية والإنجليزية والألمانية.. TRT تطلق منصتها باللغة الروسية       / TRT Arabi
24 مايو 2020

أعلنت إدارة القنوات الأجنبية في هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT الأحد، إطلاقها البث التجريبي لمنصتها الرقمية باللغة الروسية، وذلك بعد نجاح منصاتها وقنواتها القائمة باللغات العربية والإنجليزية والألمانية.

واعتباراً من الأحد تبدأ منصة TRT الرقمية الناطقة باللغة الروسية TRT на русскомبثها التجريبي عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وإلى جانب الموقع الإلكتروني الذي يتمتع بأحدث التقنيات، سوف تقدم TRT بنسختها الروسية التي لها مكتب في إسطنبول خدماتها عبرفيسبوكوتويتروإنستغرامويوتيوب وتليغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت TRT الروسية في إعلان انطلاقتها، إنها تهدف إلى إثبات نفسها بين وسائل الإعلام المختلفة الناطقة باللغة الروسية، وتقدم نفسها وسيلةً لمواكبة للعصر ومصدراً موثوقاً للمعلومات يقدّم الخبر بأحدث التقنيات.

وأكدت أنها تشجع تنوع الآراء وتقدم الحقائق بعد التأكد منها بعناية، وتسعى لتقديم كل ما هو مثير للاهتمام عبر النصوص المكتوبة والتقارير ومقاطع الفيديو المميزة التي تثير اهتمام الجمهور من أنحاء العالم كافة.

ولفتت إلى أنها ستقدم الخبر بموضوعية ودقة مع تعزيزه بوجهات النظر المختلفة، مؤكدة أن هذا نهج مهني تستند إليه.

وشدّدَت على أنها تلتزم نبذ العنف والتطرف وكل أشكال التمييز حول العالم وتقدم مبادئ السلام والعدالة والكرامة.

ويمكن الوصول إلىTRT باللغة الروسية من خلال:

الموقع الإلكتروني

يوتيوب

فيسبوك

تويتر

إنستغرام

مصدر:TRT عربي - وكالات
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