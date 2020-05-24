أعلنت قوات الحكومة الليبية الأحد، قصف طيران مسيَّر إماراتي أحياءً سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، بياناً قال فيه إن "طيراناً مسيَّراً إماراتياً قصف الأحياء السكنية وقسم النجدة في مدينة غريان، عاصمة الجبل الغربي، فيما لم يذكر تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية في وقت سابق صباح الأحد، أن مليشيا حفتر أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

واعتبر البيان الذي نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في تويتر، أن القصف "يؤكّد أن ادعاءات مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر كاذبة، ومزاعمهم باطلة في وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن ما فعلته مليشيا حفتر "هو استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل، ولا لشعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه".

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، دعا جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشنّ مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ويستمر تَكبُّد مليشيا حفتر خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في مدن الساحل الغربي كافةً وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة.