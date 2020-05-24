سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجاج مئات في هونغ كونغ ضد قوانين الأمن القومي المقترحة ضمن خطة بكين
احتشد مئات المحتجين في منطقة كوزواي باي بهونغ كونغ، اعتراضاً على قوانين الأمن القومي المقترحة ضمن خطة بكين، التي بموجبها تولّت قوات الشرطة حراسة المكتب التمثيلي للصين، وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.
احتجاج مئات في هونغ كونغ ضد قوانين الأمن القومي المقترحة ضمن خطة بكين
مئات المحتجين في هونغ كونغ ضد قوانين الأمن القومي المقترحة ضمن خطة بكين / Reuters
24 مايو 2020

نظمّ مئات الأشخاص احتجاجاً في هونغ كونغ الأحد، ضد خطة بكين المثيرة للجدل بفرض قوانين الأمن القومي مباشرةً على المدينة، حيث تولت قوات الشرطة حراسة المكتب التمثيلي للصين في ذلك المركز المالي .

وجاء هذا التجمع في الوقت الذي سعت فيه حكومة المدينة لطمأنة الناس والمستثمرين الأجانب، بشأن القوانين الأمنية الصارمة التي اقترحتها بكين وأثرت في الأسواق المالية، ولاقت انتقاداً بشكل سريع من الحكومات الأجنبية والجماعات الدولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.

وتجمع مئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة، حيث أجرت الشرطة عمليات تفتيش وحذرت الناس من خرق حظر فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا ويقضي بعدم تجمع أكثر من 8 أشخاص.

الآن بداية النهاية، والوقت بدأ ينفد فعلاً في هونغ كونغ، وهذا هو السبب بالنسبة إلينا، حتى في ظل تفشي كوفيد-19. ما زلنا بحاجة إلى تجميع قوتنا للاحتجاج

- الناشط جوشوا وونج لوكالة رويترز

وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ، وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997 والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.

وانتقد نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم، قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ، من بينهم 17 عضواً في الكونغرس الأمريكي، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة قواعد للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.

وفي بيان مشترك نظمه حاكم هونغ كونغ السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية، قالوا إن القوانين المقترحة تمثل "تعدياً شاملاً على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية"، و"خرقاً صارخاً" للإعلان الصيني-البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

وقال البيان: "إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق ببكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ فإن الناس سيُحجِمون عن الوثوق بتعهداتها بشأن الأمور الأخرى".

ويأتي هذا القانون في الوقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً مع لوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين على وباء فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا القانون الصيني سيضرّ باقتصاد كل من هونغ كونغ والصين، وقد يعرّض الوضع الخاص لها في القانون الأمريكي للخطر. ومع ذلك رفضت الصين شكاوى الدول الأخرى بوصفها تدخلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us