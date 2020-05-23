سياسة
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أنقرة: لن نتسامح مع محاولة أثينا فرض الأمر الواقع على حدودنا
أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي أن أنقرة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حدودها من قبل أثينا. وأضاف أقصوي، أن "اليونان أعلمت الخارجية التركية في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعزمها بناء سياج سلكي بمنطقة جسر فرّي الحدودية".
أنقرة: لن نتسامح مع محاولة أثينا فرض الأمر الواقع على حدودنا
المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، السبت، إن أنقرة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حدودها من قبل أثينا. / AA
23 مايو 2020

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، السبت، إن أنقرة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حدودها من قبل أثينا.

وأضاف أقصوي، في بيان، أن "اليونان أعلمت الخارجية التركية في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعزمها بناء سياج سلكي بمنطقة جسر فرّي الحدودية".

وأوضح أن "الخارجية التركية ردت على اليونان في 15 مايو/أيار الجاري بعد التنسيق الضروري مع مؤسساتنا".

وأردف: "تفادياً لانتهاك حدودنا البرية، طلبنا من أثينا مشاركة إحداثيات منطقة البناء معنا، وعقد اجتماع لجنة الحدود المشتركة".

وتابع: "مجرى نهر مريج يدخل ضمن حدودنا الطبيعية مع اليونان، المرسومة منذ 1926 والتي تعرضت لتغيرات كبيرة جراء عوامل طبيعية وبنيوية".

واستكمل: "بما أن التنسيق بين أنقرة وأثينا غير موجود حول هذه المنطقة الحدودية، فمن الضروري البدء في التنسيق الفني بين وفدي البلدين".

وذكر المسؤول التركي أنه "رغم هذه التحذيرات ومقترح التعاون، إلا أن اليونان بدأت أعمال تسوية الأرض بالمنطقة، في 13 مايو الجاري".

وأكد قائلاً: "اليونان انتهكت حدودنا الطبيعية، وقد جرى منع هذا الانتهاك في حينه من قبل مؤسساتنا عبر اتخاذ التدابير الضرورية".

واستطرد: "إذا جرى اللقاء بين وفدي البلدين سيتم تجاوز هذه المشكلة، غير ذلك لن نتسامح مع أي شكل من أشكال فرض الأمر الواقع على حدودنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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