أعلنت تركيا، السبت، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 117 ألفاً و602، إثر تماثل ألف و491 مريضاً للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155 ألفاً و686، إثر تشخيص ألف و186 حالة خلال المدة نفسها.

وأشارت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و308، إثر تسجيل 32 حالة.

وفي السياق، لفت وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، إلى "استمرار تراجع عدد مرضى الحالات الحرجة المحتاجين لدعم طبي" موضحاً أن الإصابات في المستوى المتوقع وفق عدد الاختبارات.

وأشارت البيانات، إلى إجراء 40 ألفاً و178 اختباراً لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و807 آلاف و673.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 775، والموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي 388.

وأكد قوجه ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و348 ألفاً، توفي منهم أكثر من 340 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و183 ألفاً، وفق موقع "Worldometer".