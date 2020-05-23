اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي ترمب.

وأوضح البيان أن الرئيسين "بحثا التطورات في ليبيا وسوريا إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية".

وأضاف أن أردوغان وترمب "اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أكد زعيما البلدين تضامن شعبيهما في مكافحة فيروس كورونا.