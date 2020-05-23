سياسة
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أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي والعسكري
اتفق الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين. وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيسين "بحثا التطورات في ليبيا وسوريا إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية".
أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي والعسكري
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري / Reuters
23 مايو 2020

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي ترمب.

وأوضح البيان أن الرئيسين "بحثا التطورات في ليبيا وسوريا إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية".

وأضاف أن أردوغان وترمب "اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أكد زعيما البلدين تضامن شعبيهما في مكافحة فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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