أهم الأحداث:

من رمضان إلى عيد الفطر، المساجد خاوية والصلاة في المنازل بسبب كورونا، والسفير الأمريكي بليبيا يهاتف السراج ويُشيد بدحر حكومته للإرهاب.

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عيد الفطر.. المساجد خاوية

ظروف استثنائية تصاحب عيد الفطر لعام 1441هـ، ستشكّل طابعاً خاصاً وعلامة فارقة في ذاكرة المسلمين على مدار سنوات لاحقة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم. [TRT عربي]

ولعلّ أكثر ما يُفقِد عيد العام الحالي بهجته، غياب صلاة العيد في المساجد والأماكن العامة، استمراراً للقرارات الحكومية المعمول بها منذ أشهر في عديد من الدول. [TRT عربي]

وإضافة إلى تعليق صلاة العيد، تختفي مظاهر أخرى كتبادل الزيارات والتهاني، والخروج إلى الأماكن الترفيهية. [الأناضول]

السفارة الأمريكية تُشيد بالحكومة الليبية

أشاد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، بمساهمة الحكومة الليبية في "دحر الإرهاب وتحقيق السلام"، حسب السفارة الأمريكية السبت. [TRT عربي]

وتقاتل قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. [TRT عربي]

وقالت السفارة الأمريكية في بيان عبر موقعها: "تَحدَّث السفير نورلاند مع رئيس الوزراء فائز السراج يوم 22 مايو (الجمعة)، لتأكيد الحاجة الملحة إلى إنهاء التدفق المزعزع للاستقرار، من المعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا". [الأناضول]