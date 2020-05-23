لا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل الصين أي إصابة جديدة، وتقدم دول أوروبية مقترحاً مشتركاً لخطة إنعاش بديلة في الاتحاد الأوروبي.

لا إصابات جديدة في الصين

لم تسجّل الصين أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين الجمعة والسبت، للمرة الأولى منذ بدء بكين نشر معطيات عن الوباء في يناير/كانون الثاني.

وفي الإجمال سجّلت الصين 82 ألفاً و971 إصابة بالفيروس بينها 4634 وفاة.

خطة إنعاش بديلة في الاتحاد الأوروبي

قدمت هولندا والنمسا والدنمارك والسويد مقترحاً مشتركاً لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدَّين بين دول التكتل.

وتأمل الدول الأربع التي تُسمَّى "المقتصدة"، إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، لكنّها ترفض أي "زيادة كبيرة" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الخطّة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

رفع تدابير الإغلاق

سيُسمح في مدريد وبرشلونة بأسبانيا اللتين لا تزالان مغلقتين، بإعادة فتح الحانات والفنادق والمتاحف اعتباراً من الاثنين.

في أيسلندا سيُسمح للأندية الليلية والحانات والقاعات الرياضية بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من الاثنين.

وستعيد كاتدرائية فلورنسا في وسط إيطاليا فتح أبوابها للعامة، وقد سجّلت إلى الآن آلاف الحجوزات.

وستُبقي فرنسا المتنزهات العامة والحدائق الباريسية مغلقة على الرغم من مطالبة رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية بإعادة فتحها.

وستعيد قبرص التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، فتح مطاريها أمام الرحلات المدنية من نحو 20 بلداً اعتباراً من 9 يونيو/حزيران.

أماكن عبادة

سمحت فرنسا باستئناف المراسم الدينية التي مُنعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض مثل تعقيم اليدين ووضع كمامات واقية.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة، حكام الولايات الأمريكية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فوراً"، محذّراً من أنه سيتخطّاهم في حال لم يمتثلوا.

أكثر من 338 ألف وفاة

ارتفعت حصيلة المصابين بكوفيد-19 إلى خمسة ملايين و218 ألفاً و261 شخصاً في العالم، في حين ارتفعت الحصيلة العالمية لوفياته إلى 338 ألفاً و128 حالة على الأقل، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات بأكثر من مليون و600 ألف إصابة و96 ألفاً وسبع وفيات، تليها المملكة المتحدة بـ36 ألفاً و393 وفاة، وإيطاليا بـ32 ألفاً و616 وفاة، ثم فرنسا بـ28 ألفاً و289 وفاة.

وباتت أمريكا اللاتينية بؤرة جديدة للوباء، وسجّلت البرازيل 21 ألفاً و48 وفاة، فيما أعلنت البيرو تسجيل 3244 وفاة.