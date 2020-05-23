سياسة
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انتصارات متتالية.. الجيش الليبي يحرر معسكرَي حمزة واليرموك جنوبيّ طرابلس
تمكن الجيش الليبي السبت، من السيطرة على معسكر حمزة ومعسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، في أحدث حلقة من سلسلة هزائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، حسب متحدث عسكري حكومي.
انتصارات متتالية.. الجيش الليبي يحرر معسكرَي حمزة واليرموك جنوبيّ طرابلس
يستمر تَكبُّد مليشيا حفتر خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في جميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس / AFP
23 مايو 2020

أحكم الجيش الليبي السبت، سيطرته على معسكر "اليرموك" جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، في أحدث حلقة من سلسلة هزائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، حسب متحدث عسكري حكومي.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية مصطفى المجعي لوكالة الأناضول، إن قواتهم أحكمت سيطرتها على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

وأوضح المجعي أن "معسكر اليرموك من أكبر المقارّ الأمنية العسكرية جنوبي طرابلس، وستبدأ سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات، عملية مسح شامل للمعسكر لإزالة أي ألغام أو مخلفات قد تكون مليشيات حفتر زرعتها قبل فرارها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو في وقت سابق السبت، أن قوات الجيش اقتحمت معسكر حمزة بمحور المشروع جنوبيّ طرابلس أيضاً، وتواصل "مطاردة فلول مليشيات حفتر الإرهابية"، وفق المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشنّ مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ويستمر تَكبُّد مليشيات حفتر خسائر فادحة جراء تلقّيها ضربات قاسية في جميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية وبلدتَي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غربي طرابلس).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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