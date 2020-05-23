سياسة
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فحوص تشخيص كورونا تصل إلى غزة بتبرع من تركيا
تسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني 20 ألف فحص مخبري ومعدات طبية وأدوات تعقيم لمواجهة فيروس كورونا، عبر منحة مساعدات تركية وصلت إلى الأراضي الفلسطينية في 5 مايو/أيار الماضي.
فحوص تشخيص كورونا تصل إلى غزة بتبرع من تركيا
المختبر المركزي بوزارة الصحة تسلم 20 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا ضمن المساعدات التركية / AP
23 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة فجر السبت، تَسلُّمها فحوصات مخبرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن مساعدات تركية وصلت إلى الأراضي الفلسطينية في 5 مايو/أيار الماضي .

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "المختبر المركزي بوزارة الصحة في قطاع غزة تسلم 20 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا ضمن المساعدات التركية التي وصلت إلى رام الله مؤخراً ".

وأضافت: "ننتظر إرسال جهازين لفحص الفيروسات وفق الكشوف المخصصة لغزة".

وقدمت وزارة الصحة "الشكر لتركيا رئيساً وحكومة وشعباً على دعمها المقدَّر لعموم شعبنا الفلسطيني".

وتُعتبر الفحوص المخبرية جزءاً من المساعدات التي سلّمها رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين السفير أحمد رضا ديمير، في 5 مايو/أيار الماضي، لوزارة الصحة في رام الله.

وفي 13 مايو/أيار الماضي، وصلت شاحنات مساعدات طبية تركية إلى قطاع غزة، لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.

وتتكون المساعدات التي سُلمت لوزارة الصحة في رام الله من نحو 40 ألفاً من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "N-95"، و40 ألف بذلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف لتر موادّ تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

وحتى مساء الجمعة سجلت فلسطين 602 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك القدس والضفة وغزة، توُفّي منها 4، فيما تعافى 464.‎

وحتى فجر السبت تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 5 ملايين و295 ألفاً، توُفّي منهم ما يزيد على 339 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و139 ألفاً، وفق موقع "Worldometer"المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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