أعلنت 17 دولة عربية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذُّر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، حسب ما أعلنته الجهات المختصة في هذه الدول.

ويحتفل بأول أيام العيد يوم الأحد في كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي وجزر القمر.

وتتحرى دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والسودان والمغرب، هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/نيسان، لذلك يوافق الجمعة 28 منه. كما يستطلع الشيعة في العراق ولبنان العراق مساء السبت للسبب ذاته.

وفي السعودية أعلنت المحكمة العليا تعذُّر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي قطر أعلنت وزارة الأوقاف في بيان، أن الأحد هو أول أيام العيد، بعد تعذُّر رؤية الهلال مساء الجمعة.

وفي الكويت أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شوال مساءً، وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي أبو ظبي أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي البحرين أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي القاهرة أعلن مفتي مصر شوقي علام في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وفي عمَّان أعلن مفتي عامّ الأردن عبد الكريم الخصاونة في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ‎ في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي دمشق أعلن القاضي الشرعي الأول في بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن المفتي العامّ للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي العراق أعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش في مؤتمر صحفي، أن الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وفي بيروت قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الجمعة)، وعليه فإن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوماً، ويكون الأحد أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر. واتفقت دار الإفتاء، التابعة لحكومة الحوثيين، في موعد العيد، إذ أعلنت في بيان أنه سيكون الأحد.

وفي طرابلس أعلن مفتي ليبيا الصادق الغرياني في كلمة متلفزة، أن الأحد أول أيام العيد، نظراً إلى تعذر رؤية شهر هلال شوال مساء الجمعة، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بهذا الخصوص.

على النحو ذاته أعلنت الجهات المختصة في جيبوتي وجزر القمر، أن الأحد أول أيام العيد، وأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، حسب إعلام محلي.

وفي موريتانيا أعلنت لجنة الأهلة أن اليوم السبت الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الصومال أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، أن السبت أول أيام العيد بعد ثبوث رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، حسب بيان لها نُشر على صفحتها بموقع تويتر.

وكانت وسائل إعلام صومالية ذكرت أن العيد الأحد، قبل هذا الإعلان الأخير الصادر عن وزارة الأوقاف.