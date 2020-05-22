تحتفل السعودية الأحد، بأول أيام عيد الفطر لعام 1441هـ، مع 16 دولة عربية، يرافق ذلك تعليق صلاة العيد بمساجد السعودية و6 دول أخرى في إطار التدابير الوقائية من كورونا.

الأحد أول أيام الفطر

أعلنت 17 دولة عربية أن السبت، هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك على إثر تعذُّر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، حسب ما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول، وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن والصومال وليبيا وتونس وجيبوتي وجزر القمر.

وتتوافق بداية العيد في تلك الدول مع تركيا، التي يبدأ فيها الأحد، حسب ما أعلنت أنقرة استناداً إلى حسابات فلكية.

ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف في بيان، أن الأحد هو أول أيام العيد، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شوال مساءً، وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي أبو ظبي، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي القاهرة، أعلن مفتي مصر شوقي علام في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وفي عمان، أعلن مفتي عام الأردن عبد الكريم الخصاونة في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ‎ في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول في بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش في مؤتمر صحفي، أن الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة، وعليه فإن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوماً، ويكون الأحد أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في بيان، أن السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، لعدم ثبوث رؤية هلال شوال مساءً، وعليه فإن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي طرابلس، أعلن مفتي ليبيا الصادق الغرياني في كلمة متلفزة، أن الأحد هو أول أيام العيد نظراً إلى تعذر رؤية شهر هلال شوال مساء الجمعة، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بهذا الخصوص.

على النحو ذاته، أعلنت الجهات المختصة في جيبوتي وجزر القمر، أن الأحد أول أيام العيد، وأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، حسب إعلام محلي.

وتوجد دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/نيسان، لذلك يوافق الجمعة 28 منه.

تعليق صلاة العيد

قررت السعودية والإمارات وقطر وموريتانيا ومصر والسودان واليمن الجمعة، تعليق صلاة العيد في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، وجَّه بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وفي الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن المساجد ستظل مغلقة خلال أيام عيد الفطر.

كما أصدر المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، فتوى أجاز فيها إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل، محدداً ضوابط أدائها وكيفيته.

وفي قطر، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان، استمرار قرار إغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة، بما فيها صلاة عيد الفطر لعام 1441هـ، ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا.

وفي السودان، أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بيان، تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات العامة بجميع أنحاء البلاد وإقامتها بالمنازل، في إطار التدابير الوقائية من كورونا.

وفي السياق، أكدت وزارة الأوقاف المصرية في بيان، استمرار إغلاق المساجد خلال أيام العيد، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم.

الأمر ذاته، أعلنه مشرفو قطاع المساجد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالاستمرار في تعليق صلوات الجمعة والجماعة في المساجد، بما فيها صلاة العيد لهذا العام، في ظل التدابير الوقائية من انتشار كورونا.

والخميس، قررت موريتانيا تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان، إنه "بعد المشاورة والتنسيق مع هيئة العلماء تقرَّر تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة (الساحات)".

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا، قررت دول عديدة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار الفيروس، بما فيها المسجد الحرام في مكة والمكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.