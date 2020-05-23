سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2020
الرئيس التركي يقول إن بلاده نجحت في تجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية / Reuters
23 مايو 2020

أهم الأحداث:

رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية يقول إن حكومته "تخوض حرباً فُرضت عليها"، والرئيس التركي يقول إن بلاده نجحت في تجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

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السراج لبومبيو: نصدّ العدوان ونخوض حرباً فُرضت علينا

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، إن حكومته "تخوض حرباً فُرضت عليها"، في إشارة إلى ردّها عدوان مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقّاها من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. [TRT عربي]

وأضاف السراج وفق البيان، أن الحكومة الليبية "تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية". [TRT عربي]

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشنّ مليشيا حفتر هجوما فاشلاً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. [الأناضول]

من جانبه أكد بومبيو خلال الاتصال، أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، و"الحل الوحيد في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة التزام نتائج مؤتمر برلين" الذي عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي، ودعا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. [الأناضول]

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيان، عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك. [الأناضول]

أردوغان: نجحنا في تجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده أظهرت نجاحاً في إدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتجاوزها. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان خلال كلمة له عبر الفيديو مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تنتقل إلى نظام مختلف في المرحلة المقبلة، يمكن تلخيصه بالتزام ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "سنظل يقظين، لأن أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة الوباء"، مشيراً إلى أن "الحياة اليومية في تركيا والعالم يجب أن تسير وفقاً للقواعد الجديدة لفترة من الزمن". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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