سياسة
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تركيا.. المتعافون من كورونا بازدياد والإصابات اليومية دون الألف
أعلنت تركيا الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 116 ألفاً و111، على إثر تماثل ألف و121 شخصاً للشفاء خلال آخر أربع وعشرين ساعة. وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة إن "عدد إصابات كورونا اليومية دون الألف على الرغم من زيادة الاختبارات".
تركيا.. المتعافون من كورونا بازدياد والإصابات اليومية دون الألف
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا ترتفع إلى 116 ألفاً و111 / AA
22 مايو 2020

أعلنت تركيا الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 116 ألفاً و111، على إثر تماثل ألف و121 شخصاً للشفاء خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 154 ألفاً و500، على إثر تشخيص 952 حالة خلال المدة نفسها.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و276، على إثر تسجيل 27 حالة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، إن "عدد إصابات كورونا اليومية دون الألف على الرغم من زيادة الاختبارات".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و263 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 337 ألفاً، وتعافى أكثر من مليونين و126 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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